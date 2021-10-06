Сатановский рассказал, почему ему не жаль потерявшего миллиарды долларов Цукерберга

Основатель социальной сети «Фейсбук» Марк Цукерберг за те шесть часов, когда его детище было недоступно пользователям многих стран, потерял около семи миллиардов долларов. Ну что ж, бывает – богатые тоже плачут.

Об этом с присущей ему иронией в личном Telegram-канале пишет политолог Евгений Сатановский, комментируя произошедшее 4 октября и продолжавшееся шесть часов отключение социальных сетей «Фейсбук» и «Инстаграм», а также мессенджера «Вотсап».

При этом Сатановский подчеркивает, что принципиально пишет названия этих интернет-платформ русскими буквами, так как старомоден и не одобряет «новомодной манеры», когда в русскоязычном тексте фигурируют английские названия, написанные латиницей.

«Что до обрушения помянутых систем, которые, знамо дело, восстановили, Марку Цукербергу оно обошлось почти в семь миллиардов долларов, так что теперь их у него осталось меньше 116 миллиардов долларов. Желающие могут прикинуть эту сумму в рублях, сопоставить со своей зарплатой и после этого почему-то жалеть Цукерберга уже не хочется, — пишет Сатановский. — Ну, богатые конечно тоже плачут, но тут уж как в старой поговорке про то, что "Кому суп жидок, кому жемчуг мелок". Тот самый случай».

Хотя, по словам эксперта, злорадствовать по этому поводу ему тоже не хочется. Так как Цукерберг сам создал свое состояние, сам им рискует, и теперь потерял небольшую его часть. При том, что сотни миллионов людей по всему миру, а может быть и миллиарды людей, пользуются созданными Цукербергом продуктами и получают от этого радость, напоминает Сатановский.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Нельзя отрицать того факта, что жизнь людей, входящих в так называемый «золотой миллиард», а также и жителей развивающихся стран, сильно зависит от виртуального пространства, рассуждает политолог. И отключение части этого пространства – далеко не самой важной и уж совершенно точно не критически важной – большинство пользователей по всему миру восприняли, как нечто ужасное, хотя на самом деле ничего страшного не произошло.

«Вот если б электричество по всему миру отключилось или хотя бы телефоны работать перестали, исчезли газ, отопление, водоснабжение и канализация, интересно было бы на результаты посмотреть, — привел Сатановский пример по-настоящему серьезных проблем. — А так — мелочи. Не Апокалипсис и даже не его репетиция. Разовая краткосрочная неприятность…».

pixabay.com /

Напомним, ранее скрывающийся в РФ бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, комментируя масштабный сбой в работе интернет-платформ Facebook, Instagram и WhatsApp, назвал происшествие «таинственным», а также добавил, что благодаря временному отключению социальных сетей мир на время «стал здоровее».