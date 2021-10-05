СПЧ обсудит с ФСИН насилие над заключенными в Саратовской области

Представители СПЧ встретятся на этой неделе с руководством ФСИН России, чтобы обсудить надругательства над заключенными в одной из местных тюрем, заявил член СПЧ Андрей Бабушкин.

Ранее в интернете появился видеоролик, в котором группа из нескольких мужчин совершила насильственные действия в отношении одного из заключенных в Областной туберкулёзной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СПЧ собирается проконтролировать расследование этого происшествия и посетить учреждение, сообщил Бабушкин в беседе с РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков недавно сообщил, что о шокирующей видеозаписи узнали и в Кремле. По его словам, если достоверность запечатленных кадров будет установлена, будет проведено серьезное разбирательство. СПЧ передал информацию во ФСИН России еще до появления публикаций в СМИ, подчеркнул Бабушкин.