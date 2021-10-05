Экс-представитель Белого дома Гришэм объяснила неестественный оттенок лица Трампа

Экс-представитель Белого дома Стефани Гришэм рассказала об источнике оранжевого оттенка лица бывшего президента США Дональда Трампа в ходе поездки в Саудовскую Аравию в 2017 году.

В мае 2017 года Трамп посетил съезд Совета сотрудничества стран Залива в Эр-Рияде. Тогда СМИ обратили внимание на неестественный оранжевый оттенок лица тогдашнего лидера США. В своих мемуарах Гришэм сообщила, что Трамп не появлялся на публике без макияжа.

«Внешность президента формировалась при помощи косметики, которую он наносил на лицо каждое утро, как если бы ему предстояло появиться на ТВ-шоу», — написала в своей новой книге Гришэм.

Личный помощник Трампа Джон Макэнти по непонятной причине оказался в поездке в Саудовскую Аравию без «привычного арсенала косметики», уточнила экс-представитель Белого дома. Ему пришлось позаимствовать пудру у Гришэм, так как тогдашнему американскому лидеру его лицо показалось слишком «блестящим».