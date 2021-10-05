Американское издание The Wall Street Journal (WSJ) обратило внимание на работу президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея в Афганистане.

Шугалей одним из первых оказался в Афганистане после прихода к власти радикального движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России), чтобы самостоятельно узнать правду о происходящем в стране.

Журналисты сообщили, что в Кабуле Шугалей поддерживал контакт с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным, с которым также делился новостями. Предприниматель тогда писал, что американцы «бегут как крысы», и отмечал, что Шугалей спокойно гулял по городу. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

Максим Шугалей в Афганистане встречался с представителями «Талибана», чтобы выяснить перспективы дальнейшего сотрудничества с Москвой, подчеркнули журналисты WSJ. Глава ФЗНЦ в ходе поездки взял более 100 интервью у местных жителей. Большинство граждан в стране имеют позитивные ожидания от власти талибов, пришел к выводу Шугалей.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации