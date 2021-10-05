Генсек НАТО Столтенберг: Украина и Грузия еще не скоро вступят в Альянс

Украина и Грузия однозначно вступят в число стран НАТО, хоть и не в ближайшем будущем, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, данный вопрос уже давно решен. Однако этого определенно не произойдет скоро, подчеркнул Столтенберг во время проведения мероприятия, организованного Брукингским институтом и Джорджтаунским университетом.

«Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся», — заявил генсек НАТО.

Столтенберг также отметил, что ни одно государство не имеет права оказывать воздействие на процесс интеграции стран в Альянс, в том числе и Россия. По его словам, на данный момент Украина и Грузия нуждаются в военном сотрудничестве с НАТО. Кроме этого, блоку необходимо вести активный диалог с руководством двух стран по вопросам проведения различных реформ, борьбы с коррупцией, а также в сферах обороны и безопасности, заключил генсек.