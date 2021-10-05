Депутат ГД Катасонов назвал сроки ухода России от «нефтедолларов»

Для устранения зависимости от нефтегазовых доходов России потребуется пять лет, полагает депутат Государственной думы Сергей Катасонов.

Российским властям нужно придерживаться курса на развитие «зеленой» экономики. Отказ от монетарной политики сделает страну независимой от доходов, поступающих при продаже углеводородов, считает парламентарий.

Важно предоставлять предпринимателям доступные кредиты, подчеркнул депутат в ходе беседы с NEWS.ru. Действующие ставки по займам находятся на уровне 12-13%. Представители бизнеса такие условия потянуть не могут. От высоких ставок страдают целые отрасли экономики в России, добавил эксперт.

Сейчас доля нефтегазовых доходов в бюджете страны составляет порядка 50%, но Россия имеет все шансы избавиться от «нефтедолларов» в течение нескольких лет, уверен Катасонов.