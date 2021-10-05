Диетолог Писарева рекомендовала не употреблять лапшу быстрого приготовления

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какую опасность для здоровья представляет лапша быстрого приготовления.

Заварные и растворимые супы содержат в себе много вредных химических веществ, считает специалист. Если употреблять такую пищу регулярно, добавки в ней могут начать влиять на состояние иммунной системы и образовывать шлаки и токсины в организме. Писарева рекомендует убрать лапшу быстрого приготовления из рациона.

«Ухудшают работу внутренних органов. В большей степени — желудочно-кишечного тракта. Человек не может насытиться одним пакетиком», — сообщила диетолог в беседе с «Вечерней Москвой».

При этом, как отметила Писарева, обычно люди привыкают к такой еде, так как она не требует долгого приготовления. Супы достаточно просто залить кипятком. В итоге происходит перенасыщение красителями и консервантами, рассказала специалист.