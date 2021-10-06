Пушков назвал Facebook надуманной потребностью, без которой мир спокойно проживет

Главной мировой новостью минувшего понедельника, 4 октября, стала недоступность на несколько часов социальной сети Facebook, хотя если бы она даже исчезла совсем вместе с другими интернет-платформами, мир бы не рухнул.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал председатель Комиссии Совета Федерации Алексей Пушков, по словам которого, течение жизни не претерпело бы серьезных изменений. Если бы такая искусственная потребность, как Facebook, из нее бы вдруг исчезла.

«Главная мировая новость — недоступность сервиса Марка Цукерберга, падение акций Big Тесh на 5 процентов! Какой ужас! Состояние Цукерберга снизилось на 5.4 процента — всего до 116 миллиардов долларов. Он переместился с пятого на шестое место в списке самых богатых людей планеты! Переживет ли мир?! Переживет. Уже пережил», — пишет сенатор.

Как отмечает Пушков, сразу после обрушения социальной сети разные эксперты начали нести чушь о том, что Facebook якобы является «системой первой необходимости». Если он и является системой первой необходимости, то разве что для своего создателя Цукерберга. А если в результате отключения Facebook пострадали какие-то компании, пишет сенатор, так кампании страдают еженедельно – то от одного, то от другого.

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Единственный урок, который из инцидента с отключением Facebook должна извлечь Россия, это понимание необходимости перестать полагаться на мировые платформы и создать свои собственные, уверен Пушков.

К Facebook, по его словам, и до этого отключения в мире было множество претензий по поводу сохранности личных данных пользователей. В Евросоюзе и в Великобритании компанию Цукерберга неоднократно крупно штрафовали за злоупотребления данными пользователей в коммерческих целях.

«Даже если бы Фейсбук вдруг исчез, а за ним и другие платформы, мир не рухнул бы и продолжал бы идти своим путем. И выяснилось бы, что можно жить и без Фейсбука, и что его можно заменить, и что вообще это надуманная искусственная потребность. И все очень быстро бы забылось и покрылось виртуальным, но бесконечно прочным пеплом ушедшего времени», — подчеркивает сенатор.

youtube.com / TheWikiLeaksChannel

В заключение же Пушков отмечает, что бывший сотрудник американского АНБ (Агентства национальной безопасности) Эдвард Сноуден, который скрывается в России, так как на родине его приговорили к длительному заключению за раскрытие информации о глобальной слежке США за мировыми лидерами и собственными гражданами, считает, что на время отключения сети Facebook, мир на полдня стал более здоровым.