Европа проводит против российских специалистов в Центральноафриканской Республике и национальных войск (FACA) целую информационную кампанию, заявил глава ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

По его мнению, эти действия направлены на очернение имиджа россиян и бойцов центральноафриканской армии. Вбросы европейских СМИ не имеют ничего общего с реальностью, добавил Туадера. Специалисты из России занимаются лишь консультативной поддержкой правительственной армии ЦАР, а все действия осуществляются согласно нормам международного права, подчеркнул он.

«Проводится целая кампания, направленная на борьбу с эффективной работой бойцов FACA и их союзников из России и Руанды. Однако жители ЦАР хотят только мира», — цитирует центральноафриканского президента ФАН.

Европейские издания готовы пойти на все, чтобы дестабилизировать обстановку в ЦАР. Не стоит им верить и бросать камни в солдат, прилагающих все усилия для освобождения Центральноафриканской Республики, подчеркнул Туадера.