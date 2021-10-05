Общественники Центральноафриканской Республики (ЦАР) обвинили иностранные СМИ в ангажированности и замалчивании преступлений боевиков.

Одним из тех, кто сделал такое заявление, оказался координатор общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи. Общественный деятель раскритиковал зарубежных журналистов за попытки переложить ответственность за преступления с бандитов на армию ЦАР и ее союзников, сообщает ФАН.

«В опубликованном материале войскам ЦАР и российским инструкторам приписывают множество злоупотреблений. Но при этом ООН закрывает глаза на правонарушения, которые совершали агрессоры и бандформирования», — прокомментировал происходящее Косимачи.

Координатор движения открыто обвинил экспертов ООН в том, что их доклады по ситуации в республике являются сфабрикованными и не соответствующими действительности. Впоследствии именно на эти доклады ссылаются иностранные журналисты, хотя авторы их источников даже не были в ЦАР лично и не проводили никаких исследований, добавил общественник.

Отдельно Блез Дидасьен Косимачи остановился на том, что ООН проигнорировала непосредственные причины, из-за которых в ЦАР начался конфликт. Так, по словам координатора, ООН увидела в ситуации, царящей в ЦАР, только вину правительства в то время, как жителей ЦАР в войну втянули боевики «Коалиции патриотов за перемены», которых поддерживала Франция, заключил Косимачи.