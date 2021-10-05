Онищенко объяснил, как решить проблемы современных школ в России

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко объяснил, какие проблемы стоят перед современной российской школой.

Сейчас у школы в России есть проблемы, и было бы ошибкой закрывать на это глаза, считает политик. В частности, наблюдается серьезный отток учителей, а молодые педагоги неохотно идут работать в учебные заведения. Кроме того, русская школа становится почти полностью женской — в ней катастрофически мало педагогов-мужчин.

«Считаю, что выход из этой ситуации есть. Чтобы молодые педагоги, в том числе мужчины, после вузов охотно шли в школу, нужен целый комплекс мер. Это, конечно, в первую очередь достойная зарплата, но не только. Авторитет и статус учителя в нашем обществе должен быть поднят на должную высоту, как это было, например, в советской школе», — написал Онищенко в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Также академик высоко оценил решение исключить из закона об образовании понятие «образовательные услуги». По словам Онищенко, это определение очень унижало педагогов, буквально низводя их до положения обслуживающего персонала.

«Учитель не оказывает услуги. Учитель — это прежде всего служение, признание, миссия, воспитание», — подчеркнул политик.

Онищенко восхитился профессиональным и человеческим подвигом учителей, которые уже второй год работают в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Он поздравил педагогов с профессиональным праздником, пожелал им здоровья, счастья и творческих сил.