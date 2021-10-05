Конгрессмены выдвинули Байдену условие по высылке трех сотен российских дипломатов из США

Американские сенаторы попросили президента США Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов. Об этом свидетельствует соответствующее письмо.

Конгрессмены обратились к главе США с просьбой выслать дипломатических сотрудников РФ, если российские власти не согласятся на расширение американского посольства в Москве. Политики направили Джо Байдену послание с таким условием, текст которого опубликован на сайте республиканца от штата Флорида Марко Рубио.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее призвала Вашингтон узнать реальную причину вызова посла США Джона Салливана во внешнеполитическое ведомство, информирует «360». Дипломату заявили о категорической недопустимости вмешательства американской стороны во внутренние дела Москвы.