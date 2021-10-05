«Разговоры в пользу бедных». Литва хочет нажиться на сокращении украинского транзита

Заявив о планах «покорить» европейский энергетический рынок, Литва фактически дала понять, что намерена не просто отнять у соседней Украины статус страны-транзитера, но и «нажиться» на сокращении поставок российского газа через Киев. К такому выводу пришли эксперты аналитического портала RuBaltic.

Ранее министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что Вильнюс ожидает значительного сокращения украинского транзита. В беседе с Reuters он подчеркнул, что это пойдет на пользу СПГ-терминалу в Клайпедском порту, который сможет снабжать голубым топливом зарубежных потребителей.

По его прогнозу, интерконнектор GIPL, соединяющий газовые сети Прибалтики с Польшей, заработает уже во второй половине 2022 года. Через него можно будет прокачивать топливо, которое Литва импортирует в сжиженном виде.

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«Мы станем частью огромного интегрированного центральноевропейского рынка, спрос на газ в регионе продолжает расти, и в то же время мы ожидаем значительного сокращения импорта российского газа через Украину», — отметил Крейвис.

По мнению аналитиков, логика литовского политика ясна — если «Газпром» сократит украинский транзит, то энергетический кризис в Европе будет катастрофическим. В таких условиях клайпедский СПГ-терминал станет «курицей, несущей золотые яйца».

«За право воспользоваться его услугами будут конкурировать все, у кого физически есть возможность импортировать газ из Литвы. Например, словаки — они как раз заканчивают строительство интерконнектора на польской границе», — рассуждают эксперты.

Однако главная цель Литвы — это контракты с самой Польшей, которую можно привлечь возможностью использовать Инчукалнское газохранилище в Латвии — крупнейшее на территории Прибалтики. Кроме того, Вильнюс планирует согласовать льготные тарифы на прокачку газа по GIPL.

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«После ввода трубопровода в эксплуатацию на терминале в Клайпеде, скорее всего, не останется неиспользованных мощностей», — не сомневается министр.

Впрочем, у поляков свои планы на GIPL. Варшава намерена использовать трубопровод для прокачки голубого топлива в обратном направлении — по их представлению литовские потребители должны импортировать газ прямиком из Польши.

«Все свои интерконнекторы Варшава лоббировала и строила, стремясь превратиться в европейский хаб — газораспределительный центр. У нее уже есть собственный СПГ-терминал. Возможно, появится еще один», — обратили внимание эксперты.

Такими же нереалистичными выглядят высказывания Крейвиса о сокращении российского газа через территорию Украины, считают обозреватели. Ведь как минимум до 2024 года уменьшения транзита не предвидится из-за контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом».

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Другое дело — какие объемы поставок украинская ГТС сохранит после окончания срока действия документа. Россия уходить с европейского рынка не собирается, а, напротив, попытается загрузить обходные «потоки», например, с Венгрией.

«Теоретически Литва может воспользоваться большим энергетическим кризисом, который провоцирует Киев. Полная остановка транзита российского газа через Украину в 2024 году станет поводом для санкций против “СП-2”. Но это не более чем разговоры в пользу бедных. Если транзитный кризис произойдет, то продлится он от силы несколько дней. Сторонам переговоров все равно придется найти компромисс. Цена затяжного конфликта для них слишком высока», — констатировали в RuBaltic.

В этой связи эксперты назвали планы Крейвиса по завоеванию европейского рынка не иначе, как «наполеоновскими». Однако намерение Литвы нажиться на сокращении украинского транзита представляет для Киева серьезную угрозу.