Бизнес и блогеры понесли наибольшие потери из-за сбоя в Facebook

Неполадки в Facebook помешали работе многих предпринимателей и блогеров, сообщил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Перебои в функционировании сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp стали самыми масштабными в современной истории компании, заявил эксперт.

Большинство блогеров заключают контракты с рекламодателями. В соглашениях указывается время размещения поста о товаре или услуге. В случае невыполнения условий заказчики могут выставить серьезные штрафы, передает телеканал «360».

«Эта история показала, что самонадеянные блогеры просчитались, потому что они не делали никаких запасных вариантов для отступления», — отметил Зыков.

Также с трудностями столкнулся и обычный бизнес. Предприниматели, которые заводили кампании в рекламных кабинетах Facebook, потерпели убытки. Для многих из них это довольно крупные суммы, подчеркнул директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.