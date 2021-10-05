В США впервые испытали истребитель F-35A с термоядерной авиабомбой B61-12

Американские военные провели сертификационное испытание истребителя F-35A Lightning II в качестве носителя термоядерной авиабомбы B61−12, сообщили в командовании ВВС США.

Согласно обнародованным данным, маневры осуществлялись на секретном полигоне Тонопа в штате Невада. Военные использовали тестовую невооруженную авиабомбу B61−12, что стало завершением сертификации самолета в конфигурации носителя данного типа вооружения.

«Бомбы серии B61 представляют собой тактическое ядерное оружие, которое может использоваться на самолетах двойного назначения, таких как F-15E и F-16C/D», — отметил руководитель подразделения по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции штаба авиационного командования ВВС США.

Термоядерная бомба B61 представляет собой модификацию боеприпаса разработки 1960-х годов. Всего в США было создано 12 модификаций снаряда с различными уровнями мощности. B61-12 была испытана без боезаряда в 2015 году.