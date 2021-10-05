Французы предсказали разорение Украины после запуска «Северного потока – 2»

Французские интернет-пользователи, узнав о том, что «Северный поток – 2» находится в состоянии технической готовности к началу эксплуатации, задались вопросом, что мешает Евросоюзу решить проблему нехватки топлива и вызванных дефицитом высоких цен на газ.

Такие вопросы жители Франции задают под материалом издания Le Figaro, в котором журналисты сообщают о начале заполнения газом первой нитки нового российского газопровода «Северный поток – 2».

Как говорится в статье, идущий по дну Балтийского моря новый российский газопровод приведен в состояние полной готовности к началу эксплуатации. Компания-оператор «СП–2» ранее сообщила о начале заполнения первой нитки газопровода газом в рамках подготовки к техническим испытаниям.

Однако при этом, отмечает Le Figaro, противники проекта опасаются, что после запуска «Северного потока – 2» в эксплуатацию Европа окажется в состоянии энергетической зависимости от России.

Французские читатели, комментируя данный материал, напоминают, что для части европейских стран, оказавшихся под давлением Брюсселя от долгосрочных контрактов с Россией на поставки газа, топливо подорожало в несколько раз, в то время, как страны, сохранившие долгосрочные контракты, получают газ по докризисным ценам.

«Если 1 сентября 1000 кубометров газа стоили 614 долларов, то в конце месяца — уже более чем 1030 долларов… Неплохо для ЕС, тогда как для Сербии 1000 кубометров все равно будут стоить 260 долларов, потому что Сербия не вводила санкции против России. Спасибо Владимиру Путину!», — пишет Vieille Canaille — Gentilhomme.

При этом пользователь Cap234 отмечает, что дополнительный источник поставок дешевого топлива не может быть лишним для Европы, хотя Соединенные Штаты Америки и хотели бы, чтобы европейцы находились в зависимости только от дорогого американского газа.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

По мнению пользователя respect et liberté, украинская газотранспортная система была страховкой для Киева от разорения, а если Украина лишится газового транзита, то ее судьба уже никому не будет интересна. Теперь же Украине, по его словам, грозит разорение из-за того, что Киев не сумел построить свободную от коррупции и безопасную страну, и Россия приняла решение обезопасить свои поставки газа в Европу, пустив потоки топлива в обход украинской территории.

«Почему газопровод спорный, мы же акционеры? Мы не хотим, чтобы газопровод из России заработал, но жалуемся на газовые цены. Мы ругаем Россию, но не Норвегию. Мы надеемся, что другие страны будут продавать нам более дешевый газ, но они предпочитают продавать его азиатским странам, которые хорошо платят. Но при этом мы совсем не лицемеры, совсем нет», — саркастично рассуждает пользователь canfrarus.

Комментатор под ником Phiphi1518 напоминает, что Россия еще месяц назад – в начале сентября – сообщила о завершении строительства «Северного потока – 2» - газопровода стоимостью в 10 миллиардов евро, который позволит удвоить поставки газа в Европу. Как отмечает Phiphi1518, Россия является основным поставщиком газа в Европу, и возможно, после запуска нового газопровода, цена на топливо начнет снижаться.

А пользователь Slovak поинтересовался, что «спорного» в новом российском газопроводе? По его словам, споры в Европе скорее должно вызывать неправильное управление, результатом которого стал нынешний энергетический кризис.

«"Зависимость Европы от Москвы" — почему она возникает якобы только в том случае, если газ пойдет по дну Балтийского моря? Если он пойдет через Украину, я уверен, что противники проекта будут утверждать, что зависимости от Москвы больше нет!», — пишет fredng.

Федеральное агентство новостей /

Комментатор Philippe VERNON лаконично отмечает, что предпочитает зависеть от европейской страны – России, а не от Соединенных Штатов Америки.

С ним согласен DARIUS47, который уверен, что для Европы гораздо лучше сотрудничать с Россией, а не с Америкой.