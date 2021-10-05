София Боднарчук столкнулась с предвзятостью и оскорблениями на заседаниях суда во Франции по ее делу

Известный французский адвокат Эдуард Марсьяль указал на предвзятость судьи по отношению к русскоговорящей Софии Боднарчук, обвиненной в преступлении, которого она не совершала.

Глава российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада поговорила с Эдуардом Марсьялем, который работает над делом девушки. Интервью опубликовано на сайте Фонда.

В 2016 году французские правоохранители предъявили мужу Софии обвинение в убийстве его родителей. Он признал вину и заявил, что действовал один, однако позднее решил подставить супругу. Судебное разбирательство продолжается уже пять лет, все это время София находится в тюрьме с ужасными условиями.

По словам адвоката, сразу после начала процесса он заметил недоверие по отношению к клиентке. Судья упрекнула ее за использование переводчика, однако девушка плохо понимала французский язык и имела риск быть неправильно понятой. Это было сделано с целью создать впечатление, что София намеренно пытается скрыть правду, подчеркнул Марсьяль.

Из-за этого у присяжных формировалось негативное впечатление об обвиняемой. Свидетели подхватили эту идею и начали пытаться продемонстрировать, что София хорошо понимает язык. Это утверждение было ложным, говорится в публикации ФБР.

На протяжении всего процесса прокурор выступал в качестве обвинителя. Он принял сторону супруга Софии, несмотря на отсутствие доказательств ее причастности. Кроме того, по словам собеседника Тэрады, обвиняемая подверглась русофобским оскорблениям на одном из судебных заседаний.