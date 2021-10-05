Downdetector: в работе Instagram обнаружены новые сбои

Пользователи социальной сети Instagram сообщают о новых сбоях в работе приложения.

Об этом сообщает портал Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах. По данным платформы, были обнаружены перебои в функционировании сети.

Масштабные неполадки в работе популярных мессенджеров и социальных сетей, таких как Facebook, Instagram и WhatsApp были зафиксированы в понедельник 4 октября. Отмечается, что сбои продолжались порядка семи часов. В основном они произошли в США и Великобритании, также трудности фиксировали в Канаде, Германии, Италии, Нидерландах, Франции, России и других странах.