США рассчитывают на союз с Россией, чтобы выступить против Китая. Такое мнение выразил американский политолог Марк Кац.

Некоторые политики из США всерьез надеются уговорить Россию объединиться и присоединиться к борьбе с КНР. По мнению эксперта, надежды Вашингтона на помощь Москвы в результате не оправдаются. Президент РФ Владимир Путин ясно дал это понять, пишет «ПолитРоссия».

В Вашингтоне есть те, кто надеется, что Соединенные Штаты смогут убедить российскую сторону сотрудничать с ними против Китая, который «угрожает обеим сторонам». Однако такой сценарий развития событий кажется маловероятным, отметил Кац.

Аналитик указал на существующие разногласия между Москвой и Пекином, но также подчеркнул, что они не могут спровоцировать серьезную ссору между двумя державами в ближайшие годы. Кац уверен, что Кремль будет рассматривать США как большую опасность, чем Китай.

«Есть хорошая китайская пословица, которая гласит — когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит в стороне и смотрит, чем это закончится», — произнес однажды Владимир Путин.

Такой пословицей российский лидер несколько лет назад разрушил надежды США на союз против Китая. Если РФ когда-нибудь захочет объединиться с Вашингтоном, это произойдет только по инициативе Москвы, резюмировал политолог.

Экс-заместитель Генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан ранее призвал власти Китая к более агрессивной позиции в отношении США, сообщает «360». Дипломат подчеркнул, что Пекин должен быть готовым дать отпор.