Экономист Беляев: рост дивидендов с акций «Башнефти» спровоцирует подорожание ценных бумаг

Независимый эксперт, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что у акций компании «Башнефть» хорошие перспективы к росту с текущих минимумов.

Холдинг «Финам» ранее рекомендовал покупать обыкновенные и привилегированные ценные бумаги «Башнефти». Их прогнозная цена находится в диапазоне с 1410 до 1699 рублей за единицу с потенциалом роста в 16,4% и 28,3%. Соответствующий прогноз основан с учетом влияния на дела в компании кризиса, вызванного коронавирусом, и сделки ОПЕК+.

«Курс ценных бумаг в любом секторе экономики реагирует на прибыль — дивиденды, выплачиваемые инвесторами за акции. Ценные бумаги на рынке являются одной из альтернатив размещения капиталов», — отметил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Материально-ресурсная база «Башнефти» продолжает расти. Рост дивидендов с акций энергогиганта вместе с развитием компании спровоцирует увеличение стоимости ценных бумаг, подчеркнул эксперт.