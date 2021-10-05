По одной треске в день. Литва раскритиковала новые ограничения ЕС на ловлю рыбы в Балтике

В Литве назвали «неблагоприятными» пожелания Евросоюза по ограничению ловли рыбы в Балтийском море. Как сообщает портал 15min.lt, Еврокомиссия намерена запретить коммерческий целевой лов трески и лосося в этом регионе в следующем году.

Помимо этого, предлагается сократить квоты на сельдь вдвое. Также ЕС поддержал ограничения на целевой промысел восточной трески и рекреационную рыбалку — один рыбак может ловить по одной треске в день за исключением периода нереста. Неизменной останется квота на неизбежный прилов.

Соответствующие рекомендации были представлены Международным советом по исследованию моря (ICES) и изложены в многолетнем плане управления Балтикой. В Брюсселе ожидают, что такая стратегия стабилизирует промысловое усилие в будущем, расширит возможности рыболовства и увеличит доходы рыбаков и их семей.

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Однако прибалтийские республики убеждены, что эти меры попросту дискриминируют рыболовную отрасль региона. Так, замминистра сельского хозяйства Литвы Донатас Дудутис заявил, что необходимо найти правильный баланс «между осмотрительным подходом и стабильностью».

«Это предложение не очень благоприятно для литовского рыболовного флота, поэтому, хотя мы поддерживаем цели устойчивого рыболовства, у нас есть сдержанная оценка общего допустимого улова в Балтийском море в следующем году», — подчеркнул он.

Примечательно, что ранее литовские власти, напротив, пожаловались ЕС на то, что Россия бдительно надзирает за рыболовной деятельностью в Балтийском море. По мнению Вильнюса, Москва устанавливает слишком высокие квоты допустимого улова рыбы.

Однако руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заверил, что государство соблюдает все договоренности с европейскими коллегами по этому вопросу. Обвинения Литвы эксперт объяснил попыткой возложить на Россию ответственность за имеющиеся в республике проблемы с рыболовством из-за незначительных собственных вод.