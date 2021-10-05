Экономист Дудчак объяснил разочарование Польши после запуска «Северного потока – 2»

Поляки очень разочарованы тем, что новый российский газопровод «Северный поток – 2» оказался не только достроен, но и вскоре может быть запущен в эксплуатацию, так как они рассчитывали на то, что этого на допустят США.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал экономист и политолог Александр Дудчак, комментируя слова замглавы МИД Польши Марчина Пшадича о том, что поставки газа по «Северному потоку – 2» в Европу могут оказаться для европейцев дешевле, чем поставки через Украину, и в итоге Киев останется вообще без транзита

«Будут официально использоваться не политические аргументы для остановки транспортировки через Украину, а аргументы экономические. Вдруг окажется, что через "Северный поток-2" будет намного дешевле, чем через Украину», — заявил Пшадич в эфире Польского радио.

При этом замминистра выразил надежду на то, что Еврокомиссия в конце концов обратит внимание на данную ситуацию, и «начнет реагировать».

Напомним, ранее российская сторона неоднократно заявляла, что заключенный «Газпромом» и «Нафтогазом» пятилетний контракт на транзит газа через украинскую ГТС останется в силе до конца 2024 года, а после того, как срок действия этого договора закончится Россия не намерена окончательно отказываться от транзита через Украину.

При этом в понедельник, 4 октября, компания-оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG сообщила, что первую нитку нового газопровода начали заполнять газом, чтобы создать в трубе необходимое для тестирования давление.

Федеральное агентство новостей /

Комментируя ситуацию, экономист и политолог Александр Дудчак напомнил, что Польша входит в число стран-противников российского газопровода «Северный поток – 2», и она очень рассчитывала на то, что Соединенные Штаты Америки помешают завершению данного проекта. Поэтому, по словам эксперта, поляков весьма разочаровала неспособность американцев остановить запуск «Северного потока – 2».

«Поляки разочарованы, что остановить "Северный поток – 2" не удалось. Из-за этого они такие опечаленные и выражают озабоченность – мол, за что боролись?», — объяснил Дудчак.

Также, по его словам, поляки рассчитывали, что рынок окажет свое влияние на цены на газ, но рынок преподнес европейцам неожиданный сюрприз и цена на голубое топливо день за днем бьет новые рекорды.

«Долгосрочный контракт – это тоже часть рынка. Так почему нет? Прагматичные страны, которые могут продемонстрировать свой суверенитет, спокойно смотрят на приближающуюся зиму, в отличие от Украины и некоторых других стран», — указал эксперт.

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В начале текущей недели цена на газ на европейских спотовых рынках в очередной раз превысила исторический максимум, достигнув уровня 1200 долларов за тысячу кубометров. При этом те страны, которые не стали отказываться от долгосрочных контрактов с «Газпромом», такие как Германия, например, продолжают получать газ по докризисным – в разы более низким – ценам.

А на минувшей неделе Венгрия вызвала гнев Киева, заключив с «Газпромом» новый 15-летний контракт на поставку газа в обход Украины, лишив тем самым Украину возможности отбирать топливо из транзитной трубы под видом виртуального реверса.