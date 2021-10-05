Песков сообщил о рабочей встрече Путина с Жириновским по итогам выборов Госдуму

Президент РФ Владимир Путин встретился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, Путин и Жириновский обсудили итоги прошедших в РФ парламентских выборов. Также они затронули вопросы, касающиеся планов ЛДПР на предстоящий период, добавил Песков.

Выборы в Госдуму проходили на протяжении трех дней — с 17 по 19 сентября. По данным Центризбиркома, «Единая Россия» получила 324 мандата в парламенте. Остальные места в ГД распределились между партиями КПРФ, «Справедливая Россия - За правду», ЛДПР и «Новые люди».