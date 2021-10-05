Киев ввел санкции против участников думских выборов в Крыму

Украина наложила рестрикции на участников российских думских выборов в Крыму, а также на членов территориальных избирательных комиссий на полуострове.

Соответствующее решение принял совет национальной безопасности и обороны страны, а президент Владимир Зеленский утвердил действие персональных санкций при помощи указала. Документ опубликовали на официальном сайте офиса главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2021 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — гласит указ.

Крым воссоединился с Россией в соответствии с волей жителей полуострова в 2014 году. В регионе провели референдум, который показал готовность его обитателей к вхождению республики в состав РФ. Украина до сих пор не признала итогов волеизъявления и считает полуостров «своим». В Москве неоднократно напоминали о демократичности референдума и указывали Киеву, что крымский вопрос закрыт.