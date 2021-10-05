Facebook грозит крупный штраф за повторный отказ удалить опасный в России контент

Роскомнадзор (РКН) выписал компании Facebook административный протокол за повторное неудаление запрещенного в России контента. Интернет-гиганту грозит оборотный штраф.

Согласно имеющейся информации, сотрудники РКН в присутствии представителей Facebook составили административный протокол по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ. Причиной для таких мер стало повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию, в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом сообщил источник в ведомстве.

Поскольку правонарушение было совершено повторно, теперь американской IT-компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки. В Роскомнадзоре уточнили, что итоговую сумму взыскания определит суд. В протоколе содержатся доказательства вины Facebook в виде ссылок на оставшиеся опубликованными материалы. Всего их насчитали более 1 тыс. единиц.