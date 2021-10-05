Путин: спекуляции на климатической повестке привели Европу к «истерике и неразберихе»

Президент России Владимир Путин провел 5 октября совещание с членами правительства. В ходе встречи был затронут вопрос, касающийся топливного рынка Европы.

По мнению главы государства, к кризисной ситуации, которая сейчас сложилась в европейской зоне, привели спекуляции на теме климатической повестки и сокращение инвестиций в добывающую отрасль. По его словам, что об устойчивом развитии нефтегазового угольного комплекса также нельзя забывать.

«Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли», — подчеркнул президент.

Путин отметил важность перехода к альтернативным источникам энергии. Но решение данного вопроса должно быть плавным, без «резких шараханий», чтобы избежать допущенных Европой ошибок.