Медведев предложил Владимира Васильева в качестве кандидатуры на пост главы фракции ЕР

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев 5 октября предложил экс-главу Дагестана Владимира Васильева в качестве кандидатуры на пост руководителя фракции.

По мнению Медведева, опыт предложенного им кандидата говорит сам за себя. Кроме этого, Васильев пользуется доверием как партии, так и президента России Владимира Путина, добавил председатель ЕР.

«По этому направлению предлагаются также для избрания на должности заместителей руководителя фракции Исаев Андрей Константинович, Ревенко Евгений Васильевич, Морозов Сергей Иванович и Кастюкевич Игорь Юрьевич», — добавил он.

Стоит отметить, что, согласно результатам выборов в Госдуму, «Единая Россия» получила 324 мандата. По словам Дмитрия Медведева, партия одержала уверенную победу, однако нельзя терять голову от успеха.