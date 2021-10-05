Медведев обязал «Единую Россию» отчитываться о работе перед избирателями

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев принял участие в первом заседании руководства партии после выборов в Государственную думу.

Глава партии отметил, что все представители «Единой России» в Государственной думе обязаны отчитываться перед своими избирателями о проделанной работе. Подобные мероприятия необходимо проводить на ежегодной основе.

Вместе с тем Медведев выдвинул предложение по изменению работы парламента. По его словам, необходимо разделить комитеты Госдумы между всеми фракциями. Таким образом удастся добиться консолидированной работы, резюмировал он.

Стоит отметить, что выборы в Госдуму проходили в России с 17 по 19 сентября. По данным ЦИК РФ, партия «Единая Россия» получила 324 мандата.