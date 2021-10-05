Журналистка Кезик заявила, что энергетический кризис заставил ЕС пойти на крайние меры

Евросоюз пошел на крайние меры для разрешения последствий энергетического кризиса в Европе. Об этом рассказала журналистка Ирина Кезик.

Эксперт в своей статье для издания «Известия» подробно объяснила хитрости Европы для нейтрализации последствий энергетического кризиса. Журналистка также разоблачила тайный сговор Евросоюза с Россией.

ЕС решил отложить свои проекты по продвижению формата альтернативной энергетики до лучших времен. Дефицит сырья и резкий рост цен на природный газ вынудил Брюссель осуществить необычный маневр. Энергетический кризис довел Европу до отступления от собственных правил в пользу привычных способов выработки электричества. Компании решили вернуться к старым угольным электростанциям, отмечает Кезик.

По ее словам, европейские страны решились на тайный сговор с Россией. Согласно сделке, поставки угля увеличатся в значительной степени. К такому выводу можно прийти после изучения информации, которую предоставляют российские угольные компании. Однако официальные представители РФ и Европы не подтверждают сведения о договоре.

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