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Журналистка Кезик заявила, что энергетический кризис заставил ЕС пойти на крайние меры

Журналистка Кезик заявила, что энергетический кризис заставил ЕС пойти на крайние меры

Евросоюз пошел на крайние меры для разрешения последствий энергетического кризиса в Европе. Об этом рассказала журналистка Ирина Кезик.

Эксперт в своей статье для издания «Известия» подробно объяснила хитрости Европы для нейтрализации последствий энергетического кризиса. Журналистка также разоблачила тайный сговор Евросоюза с Россией.

ЕС решил отложить свои проекты по продвижению формата альтернативной энергетики до лучших времен. Дефицит сырья и резкий рост цен на природный газ вынудил Брюссель осуществить необычный маневр. Энергетический кризис довел Европу до отступления от собственных правил в пользу привычных способов выработки электричества. Компании решили вернуться к старым угольным электростанциям, отмечает Кезик.

По ее словам, европейские страны решились на тайный сговор с Россией. Согласно сделке, поставки угля увеличатся в значительной степени. К такому выводу можно прийти после изучения информации, которую предоставляют российские угольные компании. Однако официальные представители РФ и Европы не подтверждают сведения о договоре.

Оператор «Северного потока — 2» ранее впервые начал наполнять трубопровод газом, сообщает телеканал «360». Голубое топливо поступило в первую нитку «СП-2».