Береговая охрана Грузии провела совместные учения с корабельной группой НАТО в Черном море

Департамент береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии провел совместные учения с кораблями НАТО в акватории Черного моря.

В пресс-службе грузинского МВД сообщили, что ранее в порт Батуми зашли корабли второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2). Боевые единицы ВМС западных стран прибыли в Грузию для проведения маневров, направленных на повышение взаимосовместимости морских сил страны и Североатлантического альянса.

По имеющейся информации, в составе корабельной группы Альянса находятся боевые единицы ВМС Испании, Италии, Болгарии, Румынии и Турции. Подчеркивается, что это уже второй их визит в Грузию в текущем году.

Стоит отметить, что в августе 2021 года на территории Грузии прошли международные военные учения Agile Spirit. В них были задействованы военнослужащие из Великобритании, Германии, Прибалтики, Польши, Украины и других государств.