Литва столкнулась с неожиданной проблемой при прямых перевозках товаров из Китая

Нарастание политического напряжения в отношениях между Литвой и Китаем не мешает увеличению объемов транзитных железнодорожных грузоперевозок из КНР в Европу через эту прибалтийскую страну. Но при этом в саму Литву поезда не идут.

Об этом со ссылкой на литовские СМИ сообщает издание Sputnik Латвия.

В частности, издание приводит слова главы литовской компании-грузоперевозчика LTG Cargo Эгилиюса Лазаускаса о том, что в условиях потери транзита белорусских нефтепродуктов, и угрозы потери транзита такого крупного клиента как производитель удобрений «Беларуськалий», компания наращивает сотрудничество с Китаем.

Сейчас, по словам Лазаускаса, литовский грузоперевозчик ежедневно перевозит четыре транзитных поезда из Китая в Европу, но в ближайшем будущем число поездов из КНР может увеличиться до шести в день.

Но, несмотря на сохранение и даже возможное наращивание объемов транзита китайских грузоперевозок через Литву, в условиях политического напряжения между Пекином и Вильнюсом страна лишилась китайских рейсов непосредственно в Литву и из Литвы.

«Что касается прямых перевозок грузов в Литву – такая потребность у клиентов в стране действительно есть. Клиентам, которым нужно перевозить грузы в Китай или привозить их из Китая, — рассказал Лазаускас. — Официальных сообщений об отзыве поездов мы не получали. Операторы просто перестали формировать рейсы в Литву. <…> Эти поезда просто не едут. Когда они поедут – неясно».

Федеральное агентство новостей /

Напомним, Литва в 2021 году официально вышла из организованного Китаем формата сотрудничества «17+1», предполагавшего выстраивание взаимовыгодных отношений КНР с центральноевропейскими и восточноевропейскими государствами.

Этот шаг в Вильнюсе объяснили тем, что Пекин якобы не выполнял взятых на себя экономических и инвестиционных обязательств.

А в августе текущего года Литва пошла на открытый дипломатический скандал с Китаем, разрешив Тайваню открыть на своей территории официальное представительство. Как заявили в связи с этим в Пекине, Вильнюс этим разрешением нарушил ключевой принцип «одного Китая», которого придерживается КНР в отношения с другими странами.