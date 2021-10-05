Голикова сообщила о важности вакцинации детей и переболевших COVID-19

Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова объяснила важность вакцинации от гриппа детей и переболевших COVID-19.

Голикова заявила, что власти Российской Федерации дали поручение регионам в короткие сроки провести вакцинацию среди детей, а также тех, кто привился и перенес коронавирус.

«В этом году уже в летние месяцы мы стали фиксировать заболеваемость гриппом, чего не было в предыдущие периоды и в прошлом году», — отметила она.

Также Голикова назвала самолечение основной причиной кратного роста заболеваемости коронавирусом среди детей. Она подчеркнула, что это связано как с инфицированием в семьях, так и с поздним обращением за помощью к медикам. По мнению Голиковой, часто родители пытаются вылечить детей самостоятельно, что недопустимо в текущей ситуации.