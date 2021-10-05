Злополучные подлодки. Как США променяли наивную Францию на перспективную Индию

Разгоревшийся в середине сентября скандал между Австралией и Францией не утихает по сей день. На этот раз масла в огонь подлили представители французских компаний, потребовавшие от Эммануэля Макрона компенсации за срыв рекордного оборонного контракта о поставке 12 субмарин на сумму $66 млрд, передает газета The Financial Times.

Такое решение Канберра приняла на фоне заключения партнерства с США и Великобританией в области безопасности и обороны — AUKUS, в рамках которого Королевский австралийский военно-морской флот получит американские атомные подлодки.

Видимо, позабыв о том, что галльский темперамент крайне воинственен, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выразил уверенность, что в скором времени этот поступок «будет понят» Парижем.

Global Look Press / Oliver Contreras

«Франция остается невероятно важным партнером в Тихоокеанском регионе <...>. Но, как премьер-министр, я должен принимать решения в интересах национальной безопасности Австралии, и я знаю, что Франция поступает так же», — понадеялся Моррисон.

Однако во Франции наивных заявлений австралийского коллеги не оценили. Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоранс Парли в совместном заявлении подчеркнули, что разрыв контракта лишь отдаляет Австралию от своего многолетнего союзника.

«Это настоящий удар в спину. У нас с Австралией были доверительные отношения. Это доверие подорвано. И сегодня я в гневе», — заявил Ле Дриан.

И понять Париж можно, ведь на грани кризиса оказалась французская компания Naval Group — один из ведущих в мире экспортеров военно-морской техники. Именно он, согласно заключенному в 2016 году соглашению, должен был построить злосчастные субмарины.

«Помимо €840 млн, полученных Naval Group за часть уже выполненных работ, сделка принесла бы около €500 млн годовой выручки, а это 10% от общей выручки компании, в ближайшие годы. Теперь компания в огромном кризисе», — посетовал директор корпорации Пьер Эрик Поммелле.

facebook.com / Marine Nationale

Объяснений французская сторона потребовала не только от Австралии, но и от другого заокеанского партнера — США, которые фактически перехватили многомиллионную сделку у Парижа. Причем «тайную вечерю» Вашингтон, Лондон и Канберра устроили еще во время июньской встречи стран Большой семерки. О происходящем Макрон даже и не догадывался.

По сведениям The Sunday Telegraph, детали нового партнерства между странами помог заключить экс-министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Однако все документы по AUKUS, которые обсуждались британским правительством, имели гриф «совершенно секретно».

Впрочем, спецпредставитель президента США по климату Джон Керри признался, что Джо Байден «не был в курсе» того, какое впечатление о Вашингтоне сложилось у французов. Произошедшее он назвал не предательством, как это воспринял Париж, а «отсутствием должной коммуникации» между странами.

По его словам, Байден будет добиваться улучшения отношений с Францией и ради этого даже готов оставить в стороне «мелкие проблемы».

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«Заверяю вас, и скоро вы сами в этом убедитесь, что Джо Байден хочет провести встречу с Макроном. <…> Нам предстоит сделать огромную работу, и мы не можем позволить себе терять время с какой-то временной проблемой, далее которой мы явно скоро продвинемся», — подчеркнул Керри.

Несмотря на оптимистические заявления Керри, Байден, кажется, не горит желанием обсуждать с Макроном «мелкие проблемы» при личной встрече. Пусть между лидерами и состоялась в сентябре «телефонная дискуссия», 5 октября в Париж отправился не кто иной, как госсекретарь Энтони Блинкен.

Мотивацию Нового Света ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил его нежеланием растрачивать силы впустую. США сейчас отдают приоритет только тем странам, которые могут внести существенный вклад в сдерживание Китая, однако альянс AUKUS — лишь прикрытие.

«Для США в этом процессе приоритетней не Австралия и даже не Франция. Главную ставку они будут делать на Индию как на единственную враждебную силу к Китаю, а затем подключать к этому другие страны — ту же Австралию, Японию, Южную Корею, Таиланд. Это коалиция, призванная вместе с США давить на Пекин», — объяснил политолог.

Федеральное агентство новостей /

В этой связи американо-австралийскую сделку следует называть не предательством Франции, а ее «унижением», убежден Блохин. Эксперт напомнил, как в 2014 году Париж в угоду Вашингтона разорвал контракт с Москвой на поставку двух десантных кораблей-вертолетоносцев Mistral суммой €1,2 млрд.

«То США на Францию давят из-за тех же "Мистралей", то теперь в такой хамской форме просто срывают сделку. Понятно, что выбор здесь очевиден — в пользу англо-саксонской державы», — сделал вывод Блохин.

Ранее Макрон и Блинкен провели первую встречу после скандала, спровоцированного выходом Австралии из соглашения по подлодкам. По данным агентства France Press, политики договорились о «возможности углубить и усилить координацию» между двумя странами, однако сошлись во мнении, что для конкретных решений «предстоит еще проделать большую трудную работу».