Экс-советница Трампа рассказала о чувствах, которые испытала рядом с Путиным

Экс-советница бывшего президента США Дональда Трампа Фиона Хилл поделилась воспоминаниями о пребывании рядом с российским лидером Владимиром Путиным в мемуарах.

Сотрудница экс-главы Соединенных Штатов выпустила книгу. В рукописи Хилл призналась, что ей показалось пренебрежительным отношение Трампа и Путина из-за ее пола. Мемуары под названием «Вам тут делать нечего» уже стали бестселлером в США. Экс-сотрудница Трампа в своей работе акцентирует внимание на дискриминации по половому признаку, а не на политике.

Хилл считает, что это преследовало ее на каждом месте работы. Речь идет как о чиновничьих кругах, так и об экспертном сообществе в США.

«То, что я была женщиной с северо-востока Англии в американских кругах национальной безопасности, делало меня аутсайдером», — утверждает Хилл.

Советница Трампа вспоминает случай, когда ее посадили с президентом России. Тогда она гадала, почему ей дали именно это место. Хилл решила, что это произошло с ней, поскольку она выгодно оттеняла Путина за счет отсутствия ярких внешних данных.

«Я была просто декоративной подставкой для выдающегося мужчины», — неожиданно призналась в своих чувствах чиновница.

Решение пойти в администрацию Трампа Хилл называет прагматичным. Она вспомнила и другой случай с президентом России. Однажды Путин покашлял на встрече с Трампом. Хилл полагает, что российский лидер хотел напугать американского коллегу, который боится микробов, сообщает «360».