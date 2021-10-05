Снявший культовый фильм «Бумбараш» режиссер Рашеев умер в 85 лет

Умер советский и украинский кинорежиссер, сценарист и актер Николай Рашеев. Ему было 85 лет.

Причина смерти не была озвучена. Дата прощания с заслуженным деятелем искусств пока неизвестна. Рашеев родился в Киеве 8 апреля 1935 года. Он успешно окончил школу, политехнический институт и поступил во ВГИК на режиссерский факультет, но был отчислен со второго курса и был отправлен на военную службу.

В этот период будущий кинорежиссер активно писал рассказы и печатался в местной газете. После возвращения восстановился в вуз и отучился на сценариста.

Рашеев был ассистентом режиссера на телестудиях в Киеве и Кишиневе, режиссером на Пермской студии телевидения, на киностудии Молдова-фильм. Из-под его руки вышли такие легендарные проекты, как «Бумбараш», «Заячий заповедник», «Оберег», «Рассмешите клоуна» и многие другие.