Президент России заявил, что не болел коронавирусом

Президент России Владимир Путин рассказал, что после контакта с заболевшими коронавирусом сотрудниками он не заразился сам.

В ходе общения с главой Роспотребнадзора Анной Поповой российский лидер не исключил, что в этом могла сыграть роль вакцина «Спутник V», которой он привился ранее.

«Слава богу, пронесло, что называется. Не заболел. Пока, во всяком случае. И надеюсь, что этого не случится», — сказал президент.

Попова подтвердила, что действительно в этой ситуации на отсутствие болезни повлияла вакцина, которая защитила организм главы государства от коронавируса, так как иммунный ответ был очень высокий.

Ранее Путин призвал заниматься поощрением привитых от коронавируса не при наличии справки, а при вакцинации.