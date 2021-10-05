Экспресс-тесты на коронавирус введут в школах Москвы

Тестирование на коронавирусную инфекцию намерены запустить во всех московских общеобразовательных заведениях.

Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин. Экспресс-тестирование планируется проводить для школьников на фоне распространения коронавируса. Также в городе запустят массовое ПЦР-тестирование через несколько недель.

Провериться на наличие коронавируса уже сейчас можно в местах массово пребывания граждан. В частности, пункты тестирования начали работать в торговых центрах и МФЦ, сообщил Собянин во время выступления на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.