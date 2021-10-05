Великобритания не пустила в страну польского журналиста-антисемита

Великобритания отказала во въезде польскому журналисту Рафалу Земкевичу, автору антисемитской книги «Хам небунтующий».

Год назад популярный в Европе интернет-сервис Allegro изъял книгу «Хам небунтующий» из продажи. Причиной было указано «содержание в книге материалов антисемитского характера, несущих черты ненависти к евреям, а также ставящих под сомнение исторические факты, касающиеся уничтожения евреев во время Второй мировой войны». В своей книге автор оправдывает поляков, принимавших участие в Холокосте, сообщает издание «EurAsia Daily».

Еще в 2018 году британские парламентарии, например, депутат от Лейбористской партии Рупа Хук, призывали запретить автору скандальной книги въезд в Великобританию. И вот накануне обозреватель польского издания «Do Rzeczy» Рафал Земкевич был задержан в лондонском аэропорту «Хитроу» и депортирован обратно в Польшу. Как считают британские власти, высылка польского журналиста из Соединенного Королевства «отвечает интересам общества».