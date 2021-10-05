Политтехнолог Август назвала письмо Саакашвили к Зеленскому поиском путей к отступлению

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили при помощи письма к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому попытался найти пути для отхода, уверена политтехнолог Алена Август.

Эксперт прокомментировала обращение экс-главы государства к киевскому политику, в котором Саакашвили назвал собеседника госдеятелем высокого класса. Бывший президент в письме также признался в любви к Украине и отметил, что ценит свое гражданство в этой стране. Об этом сообщает телеканал «360». Так политик пытается подготовить пути к отступлению, констатировала политтехнолог.

«Ну и плюс мы все знаем Саакашвили. Это желание пиара. Неважно какого. Возможно, он считает, что за счет этой ситуации он как-то поднимет свои акции и, может быть, станет чуть более ценен», — пояснила Август.

Бывший президент Грузии потерял собственную ценность в политической сфере. На деле политик стал никому не нужен, добавила политтехнолог.