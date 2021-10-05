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Новым уполномоченным по правам ребенка может стать победитель конкурса «Лидеры России»

/ Обновлено: 05 октября 2021 15:52
Новым уполномоченным по правам ребенка может стать победитель конкурса «Лидеры России»

Новый детский омбудсмен может быть назначен президентом Владимиром Путиным из числа финалистов конкурса «Лидеры России».

Правительство таким образом решит сразу несколько проблем. Во-первых, так победитель конкурса займет достойную должность федерального уровня, а во-вторых, будет выполнена воля нынешнего омбудсмена по правам ребенка Анны Кузнецовой, которая решила не рекомендовать своего приемка, сообщает NEWS.ru.

В сентябре Кузнецова приняла мандат депутата Госдумы, где должна возглавить комитет по делам семьи, женщин и детей, а также стать вице-спикером. По информации издания, в выборе нового уполномоченного она принимает непосредственное участие.

Стоит отметить, что «Лидеры России» — это всероссийский конкурс управленцев, который проводится организацией «Россия — страна возможностей». Сообщается, что назначение победителя детским омбудсменом поможет поднять престижность конкурса.