Голикова заявила, что вакцинацию в России завершили более 42 миллионов человек

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что процедуру вакцинации против коронавирусной инфекции в стране прошли 42,2 млн граждан.

Кроме того, Голикова отметила, что процедуру ревакцинации от коронавируса прошли 1,9 млн россиян. По ее словам, для достижения коллективного иммунитета в стране необходимо привить еще 35,9 человек. Также повторно инъекцию от COVID-19 должно поставить 7,6 млн граждан.

Вице-премьер уточнила, что первым компонентом вакцины сейчас привиты 47,4 млн россиян. Две инъекции поставили 42,2 млн.

Вакцинация против коронавируса доступна во всех регионах страны. Список медицинских организаций, в которых можно сделать прививку, можно уточнить на сайте регионального министерства здравоохранения.