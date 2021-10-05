Проведение Петербургского международного экономического форума запланировано на 15-18 июня

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится с 15 по 18 июня 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Росконгресса.

Советник президента России и ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что многие государства уже проявили интерес к грядущему событию. По его словам, наблюдается высокий интерес к таким площадкам диалога.

Египет станет в следующем году страной-гостем ПМЭФ. В 2022 году форум будет отмечать юбилей — 25 лет.

В этом году ПМЭФ стал первым и самым масштабным в мире деловым событием, которое прошло в очном формате на фоне пандемии коронавируса. Для проведения мероприятия использовались современные цифровые технологии. За четыре дня работы ПМЭФ посетили более 13 тысяч участников из 141 страны мира.