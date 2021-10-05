Мишустин рассказал трогательную историю о своем педагогическом прошлом

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин рассказал, что в прошлом ему приходилось работать учителем информатики в небольшой школе.

По словам Мишустина, в его жизни был период, когда он преподавал информатику в школе. Его попросили выйти учителем, так как в учреждении не хватало педагогов.

«Я ездил достаточно далеко, на электричке, чтобы помочь», — вспоминает Мишустин время, когда преподавал информатику.

Изначально председатель Правительства РФ думал, что работа в школе займет всего два месяца. Однако, когда время замены подошло, дети попросили Мишустина не уходить от них. Он рассказал, что не оставил класс и довел его до конца.

Традиционного 5 октября в России отмечается День учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования.