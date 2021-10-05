Украина не планирует подписывать контакт по поставке газа из России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что киевские власти не планируют заключать контракт на поставку газа с Россией. Такое заявление он сделал в интервью изданию LB.ua.

По мнению Шмыгала, Украина уже достаточно заполнила собственные газовые хранилища и подготовилась к зимнему сезону.

«Сейчас мы довольно уверенно себя чувствуем с точки зрения прохождения отопительного сезона с газом. В принципе, Украина по состоянию на конец позапрошлой недели на 90 процентов готова к отопительному сезону», — сказал премьер-министр.

Однако лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко осталась недовольна позицией Шмыгаля. Она отметила, что украинские тарифы на газ в восемь раз превышают себестоимость добычи.

Также политик заявила о необходимости расширить внутренние системы газодобычи. Это, по ее мнению, поможет полностью удовлетворить потребности граждан и предприятий коммунальной сферы. Вместе с этим, по задумке Тимошенко, предприятия промышленности будут обеспечиваться за счет импорта из Европы и России.

Аналогичную позицию занимает партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ). Фракция также потребовала от Верховной рады принять закон, который позволит удовлетворить потребности населения в газоснабжении за счет внутренних ресурсов.

«Мы не можем людям обеспечить нормальную цену на газ, несмотря на его достаточную добычу. Мы требуем собрать заседание Рады, чтобы принять закон, разрешающий использовать газ собственной добычи для бытовых потребителей», — заявил депутат фракции Нестор Шуфрич.

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Напомним, 4 октября представители украинской оппозиции потребовали, чтобы Украина последовала примеру Венгрии и заключила с «Газпромом» прямой долгосрочный контракт на поставку голубого топлива из РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данную ситуацию. Он отметил, что в энергетической компании никогда не исключали возможность проведения переговоров с Украиной, однако их результат будет зависеть только от экономической целесообразности.