По указу Путина 2023 год в России будет посвящен учителям

Президент России Владимир Путин объявил о Годе учителя в 2023 году. С таким заявлением он выступил на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель для России».

Российский лидер напомнил, что в 2023 году будет 100 лет со дня рождения Константина Ушинского, который считается основоположником научной педагогики в России. По словам президента РФ, в ближайшее время начнется подготовка к проведению мероприятий для этого года.

«В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год <…> будет посвящен в нашей стране педагогам и наставникам. Год учителя, год педагога», — сказал Владимир Путин.

В конце лета глава государства поддержал предложение сделать 2023 год в России годом педагога. Российский лидер поручил правительству сделать проект указа о проведении в 2023 году Года педагога и наставника. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ необходимо предоставить в срок до 15 июня 2022 года.