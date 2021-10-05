Кадыров официально занял пост главы Чечни в день своего рождения

Избранный глава Чечни Рамзан Кадыров официально занял пост руководителя региона в день своего рождения. Политик празднует 45-летие 5 октября.

Рамзан Кадыров торжественно поклялся уважать и охранять права и свободы человека, а также соблюдать Конституцию РФ и Чеченской Республики. Заседание парламента прошло во вторник в новом зале резиденции главы региона, информирует РИА Новости. Именно там Кадыров произнес текст присяги.

«Верно служить многонациональному народу», — поклялся глава Чечни.

После этих слов спикер парламента Магомед Даудов вручил Кадырову штандарт руководителя региона. Глава республики ранее установил мировой рекорд, сообщает «360». Кадыров набрал максимальное количество голосов на минувших выборах в Чечне.