Мураховский назвал ключевое преимущество новых дронов-огнеметчиков в войсках РХБЗ

Российские войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), получив огнеметные беспилотники, работы по созданию которых уже ведутся, будут обладать полным спектром вооружений.

Об этом в беседе с изданием «Известия» рассказал военный эксперт Виктор Мураховский, который прокомментировал новость о том, что в список новых вооружений для войск РХБЗ, согласованный Министерством обороны РФ, в числе прочего были включены беспилотные огневые системы.

В частности, источник издания в оборонном ведомстве сообщил, что беспилотные огневые системы будут выполнены на базе небольших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) или квадрокопетров и смогут поражать противника компактными термобарическими или зажигательными зарядами. В условиях городского боя и при необходимости уничтожения вражеских укреплений, по мнению экспертов, такие системы вооружения могут быть очень опасными, и при этом они поспособствуют сохранению жизней гражданского населения и военнослужащих.

Как рассказал изданию глава войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, уже идут работы по созданию огнеметного комплекса на базе БПЛА, оснащенного новейшим круглосуточным прицельным оборудованием и боеприпасами различного назначения.

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Комментируя эти сообщения, Виктор Мураховский напомнил, что части войск РХБЗ уже имеют системы вооружений для решения любых задач, и в том числе речные реактивные огнеметы «Шмель», а также несколько тяжелых огнеметных систем – «Солнцепек», «Буратино», «Тосочка». Но, если у них появятся еще и огнеметные беспилотники, войска радиационной, химической и биологической защиты будут иметь полный спектр вооружений.

«Беспилотники позволят быстро уничтожать цели в городской застройке, а также спрятанные в складках рельефа или находящиеся в инженерных сооружениях. Они нужны, чтобы поражать важные объекты в тактическом тылу противника — например, склады боеприпасов и горючего, узлы связи и небронированную технику, на которой базируются командные пункты, — объяснил Мураховский. — Точные удары зажигательными и термобарическими припасами позволят минимизировать сопутствующий ущерб в ходе боевых действий».

По словам эксперта, огнеметные беспилотники могут оказаться незаменимыми при ведении уличных боев, так как они позволят обойтись без разрушения сооружений, не относящихся к военной инфраструктуре, а также сократить потери среди личного состава и мирного населения. Как заявил Мураховский в заключение, лучше потерять в бою несколько дронов или роботов, чем кого-то из солдат.