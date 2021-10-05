В Кремле ответили на вопрос о самоизоляции Путина

Кремль прокомментировал режим самоизоляции президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства больше не соблюдает карантинные меры.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Путина больше нет особой самоизоляции. При этом пресс-секретарь президента рассказал о том, как пройдет день рождения главы государства 7 октября. Планы на этот день у Путина уже есть, сообщил Песков.

Сообщается, что президент обычно свой день рождения проводит в работе. При этом, вполне вероятно, что вечером Владимир Путин отпразднует эту дату в кругу своей семьи и близких, рассказал представитель Кремля.

Также ранее стало известно, что Путин 5 октября поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Он пожелал политическому деятелю крепкого здоровья, благополучия и успехов.