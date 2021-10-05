Глобальный сбой в работе мессенджеров не отразился на деятельности Кремля

Глобальный сбой в функционировании социальных сетей никак не отразился на работе Кремля. Об этом сообщил его официальный представитель Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

Российское правительство не доверяет мессенджерам, поэтому в общении по рабочим процессам используется специальная связь. В связи с этим никакие сбои не отразились на Кремле.

«По рабочим делам мы используем линии правительственной связи, специальной связи. Мессенджерам мы, конечно, в рабочем плане не можем доверять, да это и не разрешается», — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее сообщалось о масштабном сбое в работе таких соцсетей, как Facebook, Instagram и WhatsApp, с вечера 4 октября. Их восстановление затянулось почти на семь часов, плохо функционировали и многие другие приложения. В американской компании отметили, что проблемы были связаны с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов.