В Кремле заявили о низких темпах вакцинации от COVID-19

Кремль заявил о недостаточном уровне вакцинации населения в России. Вирус мутирует, а граждане не торопятся делать прививки, считают власти.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что главная причина высокой смертности от коронавирусной инфекции в России — это низкий уровень вакцинации.

«Действительно, это цифры очень плохие... И, действительно, это вызывает обеспокоенность», — отметил представитель Кремля.

Песков напомнил, что статистика по заболевшим в России плохая. По его словам, как правило, тяжело болеют и умирают те пациенты, которые не сочли нужным сходить и сделать прививку.

Отмечается, что за минувшие сутки в РФ было подтверждено 25 110 случаев коронавируса. При этом, по данным Оперштаба, число летальных исходов среди пациентов составило 895 случаев.